Lamolina aumenta la polémica tras el River vs. Argentinos: "Ninguno fue penal"

Este lunes, Argentinos Juniors sorprendió a propios y extraños al derrotar a River Plate por la mínima diferencia en el mismísimo Estadio Monumental. En dicho cotejo, todos en el Millonario terminaron muy enojados con el árbitro.

Es que hubo varias acciones polémicas en las que Nicolás Lamolina decidió no sancionar penal o no expulsar a Gabriel Florentín, posteriormente autor del tanto que derivó en la enorme victoria del equipo de Gabriel Milito.

En ese contexto, este martes, algunas horas después del partido que cerró la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, el propio Lamolina le brindó declaraciones a 'TyC Sports' y agigantó la polémica sobre dichas jugadas.

"No hay penal de Quintana sobre Borré. Se dio un forcejeo entre ambos y por eso el defensor se cae. Al ver que se le iba larga, Borré tuvo un interés en que Quintana se caiga encima de él", analizó el árbitro sobre la jugada más polémica.

"Trato de no hablar de jugadas polémicas, me gusta decir que son de difícil resolución por la velocidad de la jugada. En el partido de ayer tuvimos varias, aunque todavía no me detuve a verlas con tranquilidad", profundizó Lamolina.

"La jugada en la que Matías Suárez me pedía penal no la vi así. Hubo un contacto que no generó penal pero tampoco era una simulación. Sabía que él estaba amonestado y desde mi ángulo lo aprecié así. El futbolista de Argentinos está plantado y es el mismo Suárez quien lo termina contactando", finalizó.

