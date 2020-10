Le va de maravilla: Los increíbles números de Gustavo Costas en Guaraní

Gustavo Costas, extécnico de Alianza Lima, volvió a dirigir a Guaraní de Paraguay en la presente temporada. El entrenador argentino volvió al equipo Aborigen luego de 17 años y en poco tiempo logró afianzar un buen equipo que estuvo compitiendo en la Copa Libertadores y en su torneo local.

En la Copa Libertadores, Guaraní es el primer equipo paraguayo en conseguir su clasificación a los octavos de final del certamen. Olimpia y Libertad, los otros equipos paraguayos todavía lucharán por su clasificación en la última fecha que se jugará luego de las dos primeras fechas de las Eliminatorias.

¡LA LOCURA DE COSTAS! El DT argentino lo hizo de nuevo: Guaraní a octavos de final de la #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/Q6Z923YZql — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2020

Guaraní llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde las fases previas. Suma 8 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. Además, logró su primer triunfo en su historia de visita ante un equipo argentino en el triunfo 1-3 ante Tigres.

Gustavo Costas ya manifestó su interés de no cruzarse con Racing en los octavos de final de la Copa Libertadores. Costas fue jugador y entrenador de la Academia: "No me quieren en Argentina. Ojalá no me toque cruzarme con Racing en la próxima fase”.

En Alianza Lima, Gustavo Costas tuvo dos etapas, la primera del 2003 al 2005, logrando el bicampeonato y la otra del 2009 al 2011, donde los íntimos fueron subcampeones nacionales el 2009 y lograron su última clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores el 2010.

