Un periodista de ESPN criticó a Gallardo: "Reaccionó tarde en el segundo tiempo, se durmió"

Tal como lo indicaban los pronósticos, River venció a Atlético Tucumán y terminó consiguiento el boleto para jugar el Superclásico con Boca en los octavos de final de la Copa Argentina. El Millonario venció 2 a 1 al Decano con dos goles de Federico Girotti y terminó obteniendo el acceso a la próxima fase.

Cuando el juvenil terminó de estampar su doblete a la mitad de la etapa inicial, todo indicaba que los dirigidos por Marcelo Gallardo iban a terminar haciendo lo de siempre, que es agregarle más goles al marcador. Sin embargo, el equipo terminó sufriendo más de la cuenta, sin defenderse de la pelota como lo suele hacer.

Cuando en ESPN F12 todos era elogios para el conjunto de Núñez, Leo Paradizo no se quedó callado y aprovechó para hacer una crítica contra el Muñeco: "Veo que nadie critica a Gallardo, que no tuvo reacción en el segundo tiempo. Reaccionó tarde". Cuando Mariano Closs le pidió que ratifique su postura ante la cámara, el periodista no titubeó: "Gallardo se durmió".

"El DT de River hizo los cambios faltando 15 minutos, cuando ya estaba apretado y afixiado por el rival. El contexto ameritaba que se hagan mucho antes y los jugadores que entraron tardaron en meterse en el partido", sentenció Paradizo.

+ ¿Cuándo se puede jugar el Superclásico?

Con este triunfo, los dirigidos por Marcelo Gallardo accedieron a los octavos y enfrentarán a Boca por primera vez en la Copa Argentina. Sin embargo, todo indica que el compromiso se lleve a cabo después de la Copa América, teniendo en cuenta el apretado calendario que se les viene a ambos con el inicio de la Copa Libertadores.

La única alternativa para que el Superclásico se desarrolle temprano será que ambos queden afuera rápido de la Copa de la Liga, lo que abriría un espacio durante algún fin de semana en el calendario.

