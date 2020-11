Por la final: lista la programación de las semifinales de ida de la Liga

����⚽️Fechas semifinales de la Liga colombiana.



➡️Ida: Equidad Vs Santa Fe: 5 de diciembre. América Vs Junior: 6 de diciembre.

*Ambos juegos a las 7:00PM.



⬅️Vuelta : Santa fe Vs Equidad: 12 de diciembre. Junior Vs América: 13 de diciembre.