Win + anunció que transmitirá la Liga Femenina, pero no hay plata ellas

Con bombos y platillos se está anunciando en Colombia que desde el próximo 20 de enero entrará al mercado el nuevo canal premium, el cual puede adquirirse por 30 mil pesos para ver todos los encuentros de la Liga BetPlay, principalmente.

Así mismo, Win +, como se llamará la nueva señal, afirman que serán transmitidos partidos de la B, la Copa Colombia y la Liga Femenina, como parte de ese gran paquete de servicios nuevos para los usuarios.

Sin embargo, según explicó el diario EL TIEMPO, la conclusión a la que llegaron los presidentes de los clubes que hacen parte del Comité de Mercadeo de la Dimayor es que, a hoy, no hay plata para hacer la Liga Femenina.

"El escenario no es muy optimista, ya que, según supo EL TIEMPO, lo consideran poco para el torneo. Los directivos no saben cuánto puede costar el torneo, porque depende del número de equipos participante, se estima que sean 20, por lo que la cifra rondaría los 30 mil millones de pesos... Así las cosas, aún no hay luz verde", afirmó el diario.

Según el mismo medio, en la Dimayor "cuentan con dos mil millones de pesos para hacer el torneo, y que el gobierno anunció que aportará 1.400 millones", lo cual no es suficiente para dicho torneo.

Así pues, parte de lo que hoy está prometiendo el canal premium está en veremos y los usuarios en las redes sociales ya se están preguntando si así se manejará todo con la nueva señal.

