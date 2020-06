Lo acusan de infiel: chat de Edison Flores se publicó y su esposa hizo polémica publicación

Edison Flores es uno de los jugadores más queridos de la Blanquiroja. No solo fue clave en la clasificación de Perú al Mundial y en el subcampeonato de Brasil 2019, sino que también su propia persona genera simpatía.

Él da la impresión de inocencia y sinceridad. A pesar de tener ya 26 años, muchos lo ven como un niño y por ello, menos corrompido que, quizas, los otros miembros de la Selección.

El año pasado se celebró su boda con Ana Siucho, hermana de un ex-Universitario de Deportes. Al evento asistieron muchos futbolistas de la Selección y fue transmitido en señal abierta.

Todos les tenían fe a ese matrimonio hasta este martes. Y es que un chat de Edison Flores fue compartido y generó polémica.

Más allá del propio contenido de la conversación, lo que generó más especulación fue lo que compartió su esposa. Ana Siucho subió una historia que motivó rumores.

"A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente", señaló su pareja. Ahora, se espera saber más del caso.

