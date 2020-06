Lo confirmó Vélez: los dos casos de Coronavirus en Nacional son de futbolistas

Este lunes 29 de junio, Atlético Nacional confirmó por medio de un comunicado de prensa que dos integrantes de la institución había dado positivo por Coronavirus. Como era de esperar, el club no entregó los nombres de los contagiados, pero el periodista Carlos Antonio Vélez se encargó de confirmar que los afectados era dos futbolistas de la plantilla Verdolaga.

En el programa radial matutino de Carlos Antonio Vélez, él mismo se encargó de abrir su espacio informativo/opinón con el tema de los casos de Coronavirus en Atlético Nacional. El periodista confirmó que las personas que dieron positivo en el test de Covid-19 eran dos jugadores de fútbol del equipo profesional.

“Lo lamento mucho por los dos jugadores de Nacional, sé que están bien, que están asintomáticos, sé sus nombres, pero de eso no se trata. Además, debe haber un secreto, como el de la confesión. Uno no tiene que estar diciendo las cosas, a no ser que ellos quieran que se diga, pero ellos se van a recuperar”.