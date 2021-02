Lo quiere Gallardo y no dudó: "Me gustaría volver a River"

Luego de varias semanas de tranquilidad, River parece haberse metido de lleno en el mercado de pases. Es que las noticias no solamente llegan con respecto a partidas, como la que se concretó de Santiago Sosa al fútbol de Estados Unidos.

Es que ya comenzaron a sonar varios nombres propios para desembarcar en la formación Millonaria. Agustín Palavecino es el primero en tener todo acordado para sumarse a las filas del conjunto de Marcelo Gallardo... pero hay varios más.

Uno de ellos es un viejo conocido: Héctor David Martínez, defensor central de 23 años de edad que hizo divisiones inferiores en River, equipo donde debutó oficialmente en 2018 pero donde solamente disputó un partido oficial.

Posteriormente, Martínez se fue a Defensa y Justicia donde encontró continuidad y pudo exponer su mejor versión, siendo partícipe de la histórica conquista del equipo que comanda Hernán Crespo en el marco de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, el guiño de Martínez no demoró en llegar: "Me gustaría volver, como lo vengo diciendo. Para mí, River es el club más grande de la Argentina y también del mundo", comenzó exteriorizando en diálogo con 'Marketing Registrado'.

"Yo salí de ahí, vivir ahí es hermoso. Obviamente que no tengo dudas de que si me llega la oportunidad no voy a dudarlo porque tengo todavía esas ganas de poder jugar con la banda. Si bien jugué un solo partido, quiero aprovecharlo un poco más", completó.

