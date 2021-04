El primero está relegado y no juega: los diez jugadores más caros del plantel de Boca

Luego de efectuarse el correspondiente sorteo para dejar conformados a los ocho grupos que serán parte de la Copa Libertadores, Boca comenzó a trabajar en vistas a su debut por el certamen internacional: el pasado miércoles, transitada una espera que generó una gran expectativa en los fanáticos del club, el Xeneize ganó 1 a 0 y sumó sus primeras tres unidades.

Aunque todavía le falta para ponerle fin a su participación en el Grupo C junto a The Strongest, Barcelona -Ecuador- y Santos, no quedan dudas a la hora de decir que el DT contará con un plantel más que importante a su disposición para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Organizando el valor que la delegación del conjunto de La Ribera tiene al día de la fecha, Transfermarkt, un sitio web especializado en el precio de mercado de los jugadores de fútbol, diagramó el correspondiente ranking centralizado en el club comandado por Miguel Ángel Russo.

Sorprendiendo a propios y ajenos, la lista en cuestión, conformada por los jugadores más caros del Xeneize, cuenta con un líder particular: Cristian Pavón (€15.000.000). El atacante de 25 años, que en su momento supo ser una de las figuras del equipo titular, actualmente se encuentra relegado y alejado de los trabajos junto al primer equipo.

+ El Top-10 de Boca:

1_ Cristian Pavón (25 años) - €15.000.000

2_ Esteban Andrada (30) - €8.000.000

3_ Eduardo Salvio (30) - €7.000.000

4_ Sebastián Villa (24) - €6.500.000

5_ Marcos Rojo (31) - €5.000.000

6_ Nicolás Capaldo (22) - €5.000.000

7_ Exequiel Zeballos (18) - €5.000.000

8_ Agustín Almendra (21) - €4.500.000

9_ Edwin Cardona (28) - €4.000.000

10_ Gonzalo Maroni (22) €3.700.000

+ Debutó con una alegría:

Abriendo su historia en la Copa Libertadores 2021, Boca, en un terreno que siempre es difícil para cualquier institución del exterior, se impuso por 1 a 0 ante The Strongest en Bolivia: abriendo el encuentro de forma tempranera gracias a la conquista de Sebastián Villa a los 7', el equipo de Russo sostuvo el resultado y terminó quedándose con las tres unidades para regresar a Argentina con una sonrisa.

