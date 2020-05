Los históricos de Boca siguen pegándole a Cascini: "Es altanero y soberbio"

El mundo del fútbol se vio revolucionado por un video con varias figuras públicas refiriéndose a la liberación de presos. Entre ellos apareció Raúl Cascini, exvolante y actual directivo de Boca Juniors.

Como consecuencia de ello, las críticas no demoraron en caer sobre la figura del 'Mosquito'. De hecho, muchos históricos de la formación Xeneize salieron a pegarle sin ninguna piedad.

En ese contexto, quien se sumó a la catarata de cuestionamientos fue Víctor Hugo Marchesini, que, además, sufrió un episodio muy particupar con Cascini de manera reciente.

"A mí no me evaluó nadie previamente pero no se echa a una persona por teléfono. Mostró su soberbia y así le está yendo con esto del video, así es él", afirmó el exdefensor, que fue despedido por Cascini.

"Defender a los presos no está bien, los presos tienen que cumplir su condena y si nos afecta a todos, preparale un lugar. ¿Liberarlos? No, para nada", continuó Marchesini.

"Me llamó por teléfono de forma altanera, soberbio como es él. Cada quien actúa como quiere. Yo sigo siendo feliz y voy a seguir yendo a Boca y a las inferiores de Boca cuando tenga ganas", completó el hombre que vistió la camiseta Xeneize entre 1989 y 1992.

Marchesini trabajaba en las inferiores de Boca hasta que Cascini lo despidió.

