Los memes de hinchas del Xeneize por el "Hoy juega Boca"

Después de muchos meses, por la pandemia de Coronavirus, hoy Boca volverá a disputar un partido oficial. Será, nada más y nada menos, que en la Copa Libertadores ante Libertad, en Paraguay. El partido, por si le faltaba algo, tomó muchísimos condimentos que estuvieron relacionados con la enfermedad que paralizó al mundo. El Xeneize, claro, también tuvo sus casos positivos.

En las últimas semanas fueron muchísimos. Y es más, hasta se armó un escándalo porque se especulaba que el elenco de la Ribera iba a viajar con futbolistas todavía no recuperados. Libertad puso el grito en el cielo, Conmebol respaldó a Boca, y el club, finalmente, viajó sin positivos.

A las 00:00 del jueves, la institución publicó la típica imagen de "Hoy juega Boca". Y claro, por todo esto que viene pasando, el "hoy juega Boca" paso a ser un "hoy contagia Boca". Los hinchas del elenco de la Ribera están como locos, como siempre, por volver a ver al club de sus amores.

+ Los memes por el Hoy juega Boca:

+ Posible 11 de Boca para enfrentar a Libertad:

Todavía no está confirmado, Miguel Ángel Russo no lo comunicó, pero se puede especular con el posible 11 de Boca para esta noche. Hay una afirmación: Lisandro López no viajó a Paraguay por sentirse mal.

Así, la alineación titular sería: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.

