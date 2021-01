Ni un signo de interrogación bien puesto: los tuits de Liberman para Boca

Además de jugar un partido horrible al igual q la mayoría de sus compañeros ( sobre todo Salvio, pulpo y Soldano), Fabra deja a sus compañeros con 10 en una actitud espantosa, desleal y de pésimo perdedor. Lo venía bailando Marinho. Espantoso partido de Boca en Brasil. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 13, 2021

El problema no solo es perder goleado frente a un flojo equipo como Santos, sino la falta de criterio y convicción. A que juega Boca? Xq no juega Abila? Xq le da la pelota siempre al rival? Xq nunca ataca? Es un equipo muy poco confiable y sin identidad. Feo, feo. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

Es una de las peores derrotas de Boca a nivel continental no solo por la goleada en contra en una semifinal de Libertadores, sino porque jugó con fragilidad, sin audacia, sin buscar un gol que le daba la clasificación. Muchos errores del DT también en la eleccion del equipo. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

Ver q River da gusto mientras que ver a Boca da sueño. Uno asocia, triangula, ataca, desea, anhela mientras q el otro es inconexo, no tiene sociedades, sus laterales no lastiman, no tiene pase entre lineas... hay una diferencia ABISMAL. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

Salvio “trotó” la cancha la mayoría de los partidos. Soldano es “voluntarioso”. La pasó pésimo con Inter y con Racing. Dependió siempre de Tevez a sus 36 años. Boca NO es un buen equipo x mas q haya sido campeón el 7-3.

No pudo frente a un Santos que no hace honor a la historia. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

No era que sin Angelici se solucionaba todo? Que x su culpa se perdían las Libertadores? Me hacen reír. Creían q con Roman en el palco todo se solucionaba y le dieron el manejo del club a un señor sin capacidad como Ámeal. Si quieren la copa,nos deben vota decían... y?? — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

Las incorporaciones fueron flojisimas.. pulpo, garcia, renovar a Soldano,limpiar a Bufarini, hacer sufrir a Tevez, etc.

No hay fórmulas mágicas. Los dirigentes no juegan. Y la otra gestión llegó a un par de finales jugando mejor q lo que se vió hoy. El que lo niegue es ridiculo. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

En el 2007 Russo tuvo al mejor jugador de la historia como estandarte. Riquelme fue una maravilla y casi que la ganó solo. No le quito méritos pero lo de hoy fue increíble. Jugó a ver que pasa... es BOCA! Jugó a no perder varias veces. Y la actitud? pero la culpa era de Angelici. — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

No tengas miedo de criticarlos Leo. Hicieron casi todo mal. seguro aprenderán de sus errores. Al final no era tan facil ganar la copa no? No alcanzaba con cambiar al presidente... https://t.co/POwdmf3cfL — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

Ahora se dan cuenta todos q el consejo de Noca se equivocó en casi todo? Riquelme y sus muchachos fueron grosos adentro. Afuera les falta muchísimo en la gestión. Tienen 3 años x delante para aprender de los errores cometidos. Q es eso de agarrar las “sobras” de los demás? — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

Solo digo q no era tan facil como le veían. Nada más. Teóricamente se iba un bobo q no manejaba el VAR y llegaban los q iban a poder con todo. No es tan facil. Seguro lo usarán como experiencia para el futuro. Recién arrancan en la tarea. https://t.co/eST5TXiuf5 — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021

La culpa es de Tevez? Jajajajaa dale Dami. Vos viste el plantel de Boca? La elección del esquema y de los nombres? Las incorporaciones... se bueno. https://t.co/lS8kPPQES8 — Martin Liberman (@libermanmartin) January 14, 2021