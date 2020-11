Alario sobre el partido de River de hoy: "Siempre con el apoyo desde acá"

Dejó en River un recuerdo inolvidable. Lucas Alario fue fundamental en la Copa Libertadores que ganó el Millonario en 2015, una de las primeras conquistas importantes de Marcelo Gallardo como entrenador del elenco de Núñez.

El Pipa recibió en los últimos días la nueva camiseta de La Banda, se tomó una foto y se viralizó muy rápido en las redes sociales. Los hinchas de River estaban como locos.

En diálogo con el Diario Olé, Alario contó: "Mentiría si digo que no me llegan mensajes porque es la realidad. Aprovecho para agradecerle a la gente que me manda buena onda y los mejores deseos para mí. Me pone contento que después de tanto tiempo sigan sintiendo cariño hacia uno. Les mando un saludo grande y agradecimiento".

Esta noche, el conjunto del Muñeco se medirá ante Atlético Paranaense en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran desafío de la temporada.

"Puedo llegar a ver el primer tiempo. El tema horario por la Copa se me complica porque se hacen las 12, 1 de la mañana. Trato de seguirlo lo más que pueda, siempre con el apoyo desde acá. El cariño que uno le tiene a ese club está. Veré si llego esta noche a verlo, si no será un resumen mañana", cerró el 9.

