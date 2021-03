Juega en España y no dudó: "Me gustaría que River me venga a buscar"

Un prometedor Lucas Boyé hizo su debut oficial con la camiseta de River Plate allá por el año 2014, en medio de la transición entre Ramón Ángel Díaz y Marcelo Gallardo. Apoyado en sus notorias condiciones técnicas, el delantero despertó una gran ilusión en los seguidores del conjunto Millonario, que depositaron en él muchas esperanzas.

Sin embargo, pese a esos evidentes atributos, lo cierto es que el atacante nacido en San Gregorio, provincia de Santa Fe, no terminó de engranar como consecuencia de su escaso poder de gol. Sin ir más lejos, abandonó las filas de la escuadra del barrio porteño de Núñez habiendo marcado solamente dos anotaciones en sus 32 partidos oficiales.

Newell's Old Boys de Rosario, Torino, Celta de Vigo, AEK Atenas, Reading y Elche siguieron en el destino del futbolista que en la actualidad tiene 25 años de edad y defiende los colores del último de los equipos mencionados, elenco que milita en la máxima categoría del fútbol español y que lucha por conseguir la anhelada permanencia.

Sin embargo, a Boyé le quedó una cuenta pendiente y la misma es poder rendir en River. De hecho, lo dejó en claro en una entrevista brindada a 'Radio Colonia', donde exteriorizó que tiene la intención de volver a jugar en el Millonario si lo vienen a buscar en un futuro. Eso sí: todavía no, ya que su presente en el equipo español es bastante positivo.

"Uno siempre está más identificado con un club que con los demás. Me gustaría que River me venga a buscar en un futuro. En River me quedó la espina de no poder demostrar como jugador. En algún futuro me gustaría volver a Argentina y a River. Hoy estoy cómodo acá", comenzó exteriorizando Boyé, dejando muy claras sus intenciones.

"Creo que en River me costó por la exigencia. Yo era chico, no supe soportar esa exigencia como sí hay chicos que lo hacen. Así es el fútbol, uno va creciendo y formando experiencia. River me enseñó un montón de cosas, a ser un futbolista profesional, a manejarme. Me formó una base desde ingeriores, que River es uno de los mejores en eso", completó.

¿Tendrá otra oportunidad con Gallardo? (Foto: Getty)

