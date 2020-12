Rafael García, jugador de Nacional, explotó contra el VAR luego de la derrota vs. River

En un encuentro plagado de polémicas y una implementación más que extensa del VAR, River le ganó 2 a 0 a Nacional por el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además sancionar dos penales para La Banda a lo largo del compromiso, el árbitro fue uno de los principales apuntados por el tanto de Bruno Zuculini sobre el cierre del partido y la posible posición adelantada del jugador argentino en la .

Consumada la victoria en favor del elenco Millonario, Rafael García, volante del Decano, exteriorizó todo su fastidio para con la forma en la que el árbitro asistente de video fue utilizado a lo largo del partido. "En el segundo gol hay un claro fuera de juego", manifestó en primera instancia.

Arremetiendo contra el VAR y dudando de la veracidad de las decisiones del mismo, el jugador continuó: "Es una lástima que en el fútbol sigan sucediendo este tipo de actos de injusticia porque si no hubiese VAR, ahí no se podría cuestionar la mala intención digamos, pero al haber VAR ya no queda otra cosa que pensar de mala forma, que hay mala intención, porque justamente el VAR está para evitar este tipo de situaciones ".

En vistas al cruce de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre, García completó: "Será muy difícil, pero lo vamos a intentar. Será cuesta arriba por la injusticia que pasó porque no es lo mismo perder 1-0 que 2-0 en esta instancia de la Copa".

Varios jugadores protestan contra el árbitro Andrés Rojas (Foto: Getty)

