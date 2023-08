Sigue la bronca en Nacional contra Valentín Barco: "En el Parque, no lo hizo"

El partido entre Boca Juniors y Nacional, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tuvo algunos momentos tensos, sobre todo durante el segundo tiempo. Valentín Barco generó la bronca de los jugadores del Bolso por una jugada en donde hizo un no-look pass, es decir, tiró un pase sin mirar al compañero, algo que fue tomado como una cargada.

Con el partido por 2-1, el Colo Barco intentó asistir a un compañero con un pase sin mirar, pero la jugada terminó en un lateral. La jugada del juvenil de Boca generó la bronca, en primera instancia, de Alfonso Trezza, quien lo fue a buscar para reclamarle. El joven xeneize hizo algunos gestos con su mano izquierda, como diciéndole “chiquitos”, lo que desató un fuerte encontronazo con otros jugadores del conjunto uruguayo.

Terminado el partido, con la clasificación de Boca, en Nacional estallaron nuevamente contra Barco con declaraciones a la prensa. Uno de los que se manifestó fue Diego Polenta. “No lo conocemos, dicen que juega así, dicen los compañeros que juegan así“, empezó diciendo.

Y luego vino el reclamo. “En el Parque no lo hizo. Con su gente capaz sí, pero qué decirle, cada uno juega como quiere y me parece bien. Nadie le quita mérito de lo gran jugador que es“, aseguró el defensor uruguayo. Para él, el gesto de Barco fue sobrando al rival. Esto no lo hizo cuando entró en el partido de ida, disputado en el Gran Parque Central, de acuerdo a lo dicho por el defensor.

Valentín Barco fue la gran figura de Boca Juniors en el partido de vuelta ante Nacional. Además, fue el autor del último penal para que el Xeneize logre el 5-3 y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. No obstante, en Uruguay le siguen reclamando estos gestos polémicos.