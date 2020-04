Luego de muchos meses, Angelici rompió el silencio y disparó contra Moyano y Tapia

Habiendo cumplido sus dos mandatos de principio a fin, Daniel Angelici se vio forzado a apartarse de la idea de postularse una vez más como candidato a presidente de Boca. Cediendo su posición en las últimas elecciones, el oficialismo del Xeneize -comandado en dicha oportunidad por Christian Gribaudo- cayó derrotado ante el partido encabezado por Jorge Amor Ameal.

Ante su alejamiento definitivo de la institución de La Ribera, el ex presidente del club, al poco tiempo, oficializó su salida de la Asociación Mundial de Clubes, organismo en el cual representaba al elenco argentino bajo la tutela de nada más ni nada menos que la FIFA.

Aunque se esperaba que Angelici haga lo propio en el cargo que tiene en la AFA como vicepresidente primero desde hace unos cuantos años, lo cierto es que Daniel sorprendió a propios y ajenos al mantenerse en dicho puesto pese a su desgastado vínculo con Claudio Tapia, presidente de la casa madre del fútbol argentino.

Rompiendo el silencio luego de muchos meses de por medio, el dirigente, en diálogo con Clarín, hizo referencia a sus últimos movimientos en el mundo del fútbol y confirmó: "Yo di un paso al costado en la Asociación Mundial de Clubes, que era un cargo para Boca de parte de la FIFA. Pero si me iba de la vicepresidencia de la AFA, el puesto no hubiera sido para Boca, sino para el vicepresidente segundo, que es Moyano".

"Yo no renuncié porque no podía dejar la AFA en manos de Tapia y de Moyano: yerno y suegro, chau fútbol", manifestó Angelici apuntando directamente contra el máximo mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino y el presidente de Independiente.

Afirmando que al día de la fecha se mantiene distanciado del Chiqui y la AFA, Angelici, explicando que los manejos del último tiempo en dicho organismo provocaron su alejamiento del mismo, culminó: "Hace un año que no voy a la AFA porque no estoy de acuerdo con sus manejos. Cuando vi que le daban tanto lugar a (Marcelo) Tinelli, me abrí. Desde entonces, no hablo con Tapia".

Angelici, acompañado por el Chiqui Tapia y Moyano

