Luis Suárez avisó que olvidará su amistad con Messi durante 90 minutos

A lo largo de las seis temporadas que compartieron en Barcelona, Luis Suárez y Lionel Messi dieron nacimiento a una dupla que trascendió el plano futbolístico. Es que tanto el uruguayo como el argentino fueron forjando una amistad que se extendió luego a sus parejas Sofía Balbi y Antonela Roccuzzo y luego a los hijos de ambos matrimonios, volviéndose un vínculo casi familiar.

No es casualidad, incluso, que la salida del Pistolero rumbo al Atlético Madrid coincidiera con uno de los momentos de mayor fastidio de La Pulga con la directiva culé, que incluso hizo pensar a muchos en la posibilidad de que dejara el club, desde donde finalmente terminaron convenciéndolo de prolongar el vínculo.

Lo cierto es que este viernes ambos volverán averse las caras representando a sus respectivas selecciones en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América. Para Suárez será el debut con Uruguay en la competencia, pues vienen de quedar libre en la primera jornada. Para Messi la oportunidad de recuperarse del empate ante Chile que dejó en Argentina un sabor de boca amargo.

Precisamente en relación a ese partido, todo un clásico sudamericano, Luis Suárez dejó en claro que está dispuesto a hacer la amistad a un lado por 90 minutos. "La relación con Messi es siempre de amistad, pero obviamente dentro de la cancha no la hay. Ya me pasó así cada vez que me tocó enfrentarlo, sea jugando contra Barcelona o contra Argentina", expresó en rueda de prensa.

El goleador también volvió a ser consultado sobre su postura respecto a la realización de la Copa América justamente cuando en el continente ha sido factor común la segunda ola fuerte de contagios de coronavirus. "Somos conscientes de que no tenemos ni voz ni voto a la hora de tomar decisiones. Somos los protagonistas y lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos toca que es defender a la selección y nunca le vamos a decir que no", manifestó.

