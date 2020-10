Macri dijo que lo sacó de Boca y Maradona lo destruyó: "No me echaste de ningún lado"

Luego de muchos meses de silencio en los que apenas se escucharon noticias sobre sus actividades encaminadas una vez abandonó su cargo como Presidente de Argentina, Mauricio Macri volvió a poner el grito en el cielo para analizar el gobierno de Alberto Fernández, la situación de su país y otros aspectos relacionados a su pasado.

Recordando su época como máximo mandatario de Boca, Macri habló especialmente sobre lo que fue la salida de Diego Maradona de la institución y explicó: "Sin reglas un club tampoco puede funcionar. Para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó”.

Horas más tarde, este martes, El Pelusa utilizó su cuenta de Instagram luego de hacerse eco de los dichos de Mauricio y realizó un contundente posteo al respecto. "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", abrió.

"Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie", continuó el actual DT de Gimnasia de La Plata, esta vez apuntando diréctamente contra el ex Presidente de Argentina.

"Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre", culminó el ex futbolista, exteriorizando todo su fastidio.

