Macri: “Siempre se ha dicho que Boca es peronista, pero es mentira"

Mauricio Macri rompió el silencio en una entrevista con TN en la que habló de todo, tiempo después de haber abandonado su cargo como Presidente de la Nación en Argentina.

Y claro, más allá de que el foco estuvo puesto sobre todo en la política y la economía del país, no pudo evitar tomarse un rato para hablar de Boca, el club de sus amores.

De igual manera, no fue para referirse a lo futbolístico, sino justamente para hacer una analogía con lo que él piensa acerca del peronismo: “Está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años, eso significa que el peronismo ha sido coaptado por la irracionalidad y si no resuelve ese problema es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar. Todos los argentinos esperan acordar, pero con lo irracional no se puede”.

Todo el país está junto a ustedes. Su sueño es nuestro sueño. Es el momento de afianzar el equipo y disfrutar de la nueva generación junto a Messi. Todos unidos ��



���� ¡HOY JUEGA ARGENTINA! ���� pic.twitter.com/6eo249d6Pm — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 13, 2020

Para profundizar su idea, soltó: "Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira, de Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente… como puede ser el peronismo”.

Luego, recordó uno de los momentos que más lo marcó cuando él estaba a cargo del Xeneize, muchos años atrás: “Justamente, cuando yo llegué a Boca, para poder lograr lo que soñaba cuando llegué, tenía que construir un puente entre toda esa vehemencia y pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas un club tampoco puede funcionar. Para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó”.

Vale recordar que Macri fue presidente del conjunto de La Ribera asumiendo en diciembre de 1995 y manteniéndose en el cargo más de 10 años, aunque todo finalizó de manera polémica con denuncias por corrupción de por medio. Luego pegó el salto al ámbito de la política nacional y abandonó el mundo del fútbol.

Lee También