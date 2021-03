Mala para River: baja de último momento y dolor de cabeza para Gallardo

Luego de la paliza contra Racing Club por la Supercopa Argentina, River Plate se prepara para afrontar una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional. Es que, este lunes, recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental.

En ese contexto, Marcelo Gallardo venía planificando el once titular contra el Bicho. Y había muchas chances de que se repitan los once que derrotaron a la Academia por 5-0 en la provincia de Santiago del Estero. Pero eso no podrá ser.

Es que, este domingo, uno de los titulares indiscutidos en este momento del elenco Millonario quedó desafectado por problemas personales. Se trata de Fabrizio Angileri, hombre que viene atravesando un gran presente futbolístico.

Sucede que el exjugador de Godoy Cruz de Mendoza tiene a su padre internado con problemas de salud, por lo que le pidió permiso al Muñeco para ser liberado. De hecho, no formó parte del entrenamiento de River de la jornada de hoy.

Fabrizio Angileri durante un partido de River. (Foto: Getty)

Como consecuencia de esta mala noticia, Gallardo puso manos a la obra barajando variantes para reemplazar a alguien que está en la órbita de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Y la posibilidad del ingreso de Alex Vigo parece ser la más clara.

El exjugador de Colón de Santa Fe estaría desde el arranque ocupando el lugar de lateral derecho, mientras que Milton Casco, que jugó en dicho sector contra Racing, volvería a la izquierda para hacerse cargo del lugar de Angileri.

