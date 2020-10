Malas para Gareca y la Selección: "La MLS sigue complicando las cosas"

Estamos a puertas de comenzar el camino hacia un nuevo sueño. La Selección Peruana jugará las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 con el objetivo de repetir lo logrado en el proceso anterior.

El primer encuentro será contra Paraguay en Asunción y todo ya está quedando listo para ese partido. Los convocados ya se conocen y están casi todos en Lima bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

Hay un problema, sin embargo. Y es que algunos jugadores de la MLS están teniendo trabas para que su club los ceda. Este es el caso de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens.

��DC United ya comunicó a la Federación Venezolana de Fútbol que Júnior Romero, compañero de nuestros compatriotas en el DCU, no será cedido a la seleccion.



Desde el DC United me indican que pronto se sabrá cuál es la situación de Edison Flores y Yordy Reyna.@SportsPulso — Nick Negrini (@NickNegriniG) October 4, 2020

El club de los primeros dos, por ejemplo, ya le comunicó a la Federación Venezolana que no le dará a uno de sus jugadores. Por ahora, no se conoce su posición con respecto al Oreja y la Magia pero no hay demasiadas esperanzas.

Gustavo Peralta de Líbero informó lo siguiente: "Ricardo Gareca y todos en la FPF preocupados porque la MLS sigue complicando las cosas. Y es que DC United y New York City alegan que tienen cuarentena obligatoria".

"FIFA le pidió a la US Soccer llegar a un acuerdo con autoridades de cada Estado y solicitar la excepción, pero al ser domingo este proceso no avanza. Reservas y vuelos se pueden perder. Clubes no pueden esperar recién a hoy para informarlo. Los demás de la MLS llegan mañana", continuó el mencionado periodista con respecto a López, Ruidíaz, Gallese y Andy Polo.

FIFA le pidió a la US Soccer llegar a un acuerdo con autoridades de cada Estado y solicitar la excepción, pero al ser domingo este proceso no avanza. Reservas y vuelos se pueden perder. Clubes no pueden esperar recién a hoy para informarlo. Los demás de la MLS llegan mañana (2/2) — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 4, 2020

