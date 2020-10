"Maldito, nos quiso ca...": Gonzalo Núñez se volvió loco con Julio Bascuñán

El polémico arbitraje de Julio Bascuñán en la derrota de la selección peruana ante Brasil por la segunda fecha de las Elimintorias, indignó al conductor radial Gonzalo Núñez en su programa Exitosa Deportes.

"El primer penal de Brasil no puede ser, hay una mano previa de un futbolista brasileño. No importa la intención, no puede terminar en gol, así lo dispone la FIFA. Perdimos por el árbitro. Sanciona un penal asqueroso en el 2-2. Se inventó un penal este hijo de... La actuación del árbitro fue determinante".

Gonzalo Núñez también criticó la designación del árbitro chileno por parte de la Conmebol, teniendo en cuenta que la selección peruana enfrenta a Chile en la tercera fecha de las Eliminatorias.

"Es un árbitro que genera conflicto de intereses porque la tercera fecha la selección peruana enfrentará a Chile. Favoreció a Brasil, tuvo que ver en el resultado. Bascunán miraba a Neymar como si fuera un dios. Se puso lentes de contactos ese h... Qué indignante que impotencia. Nos quiso ca..."

Con la derrota ante Brasil, la selección peruana sumó 1 punto en la primera fecha doble de las Elimintorias, producto del empate ante Paraguay 2-2 en el estadio Defensores del Chaco.

Lee También