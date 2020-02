Anoche, Huracán recibió a Gimnasia de La Plata en un duelo clave por la lucha en la parte baja de la tabla.

El equipo dirigido por Diego Armando Maradona igualó 1 a 1 ante los de Israel Damonte en un choque entretenido.

Las declaraciones del 10 post-partido a causa de una frase sobre el primer tiempo de los jugadores del Lobo.

"El empate me sabe a injusto, porque entramos dormidos. Les dije que los boludos no juegan a este deporte, juegan a otro. No voy a decirlo porque se me vienen todos encima, pero entramos boludos", lanzó Pelusa.

Lejos de las especulaciones, el mejor jugador de la historia pareció pegarle un 'palazo' al rugby, disciplina en tela de juicio a causa del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de jugadores del Club Náutico de Zárate.

Rodrigo Gómez abrió el marcador en el Ducó y Jonathan Agudelo, flamante refuerzo, puso cifras definitivas en un choque que no le sirve a ninguno de los dos equipos.

