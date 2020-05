Maradona despidió al Trinche, nos emocionó y recalcó: "Que se haga Justicia"

Del Trinche Carlovich nos esperábamos mil y un despedidas, como le toca a cualquiera que llega a este mundo. No obstante, nunca hubiéramos querido (aunque lamentablemente sí podríamos imaginarlo) el desenlace que tuvo este viernes 8 de mayo de 2020. Le tocó a él como le podría haber tocado a cualquiera. Tal vez la frase más hecha de las últimas décadas de Argentina.

A Tomás Felipe lo empezaron a matar el miércoles y hoy se dio lo peor: en la zona oeste de Rosario, el exjugador iba con su bicicleta cuando un ladrón le robó su vehículo de un golpe en la cabeza, que fue todavía más letal cuando impactó contra el asfalto. Nunco recuperó la conciencia y dos días después perdió la vida en el hospital. Una vergüenza.

Hoy fueron miles las despedidas que se dieron para el Trinche. Una de ellas fue la de Diego Armando Maradona. El entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata le decidó unas palabras en Instagram: "Con tu humildad nos bailaste a todos, Trinche. No lo puedo creer, te conocí hace poquito, y ya te fuiste. Mi más sentido pésame a tu familia, y ojalá que se haga justicia. Que en paz descanses, maestro".

Por suerte, para verle algo positivo a tanta imagen negra, ambos pudieron conocerse hace unos meses y justamente el Diez subió imágenes de ese encuentro. "Maradona me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso: 'Trinche, vos fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'. Ahora puedo partir tranquilo", recordó alguna vez el propio Trinche sobre ese encuentro.

"Hubiera dado la vida por compartir una cancha con él. Si en algún momento de mi carrera me decían 'Trinche vas a jugar con Diego 45 minutos, pero después partís arriba o abajo', yo aceptaba y se lo firmaba. ¡Qué me importa! ¡Era la ambición de mi vida!", dijo también el propio Trinche. Imposible que no se te haga un nudo en la garganta. ¡En paz descanses y que se haga Justicia!

