La reacción de Gallardo cuando le preguntaron por Rojo: "¿Qué es, un cuestionario?"

Por primera vez tras la eliminación ante Palmeiras, Marcelo Gallardo se paró frente a los micrófonos y dio su primera conferencia de prensa de la temporada.

Luego de no confirmar su continuidad, al entrenador de River le preguntaron si habló con Marcos Rojo, quien terminó llegando a Boca pero se especulaba con una posible puja mano a mano con River.

Antes de lanzar esa pregunta, al Muñeco le dijeron si respondía con la verdad, y él contestó que "siempre". Cuando llegó la consulta por Rojo, el DT, entre risas, dio marcha atrás: "No siempre. ¿Qué es, un cuestionario? Voy a hablar de las cosas que me importan. No vengo a desmentir eso. Vengo a aclarar. Si me empezás a cuestionar sobre punto por punto... Si esa es tu pregunta, te la contesto".

#ESPNF90 �� | ESPN



TEMA REFUERZOS



"Palavecino está casi cerrado", aseguró el Muñeco Gallardo. Además, habló de Marcos Rojo y exclamó que no puede decirle que no a Jonathan Maidana. pic.twitter.com/J6nlVeGuk5 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 9, 2021

Tras una tímida respuesta afirmativa del periodista, Gallardo respondió: "Se dijeron muchas cosas. Los que están sobre la mesa y siendo evaluados para que lleguen, ustedes ya lo informaron".

El Muñeco, como lo hacía como jugador, gambeteó la pregunta y no respondió concretamente si hubo comunicación con el zaguero. Rojo, en su presentación en el Xeneize, había asegurado que habían hablado entre ellos.

Lee También