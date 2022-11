Bolivia es uno de los equipos nacionales de Conmebol que no dirá presente en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en algún momento se ilusionó con la clasificación, pero al paso de las fechas ese sueño mundialista se diluyó y, Marcelo Moreno Martins fue uno de los protagonistas.

Lo cierto es que Bolivia jugó un duelo de carácter preparatorio el pasado fin de semana frente a Perú, en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, allí la Blanquirroja se impuso por la mínima diferencia con un solitario gol de Luis Ibérico, en la segunda parte.

Precisamente, en su instancia en territorio peruano, el delantero fue entrevistado por El Comercio, diario de ese país y allí se refirió al gran sueño que tiene con la selección boliviana, que desde hace 1994 está ausente de las citas orbitales, eso fue en Estados Unidos.

"Se va a tener que dar en algún momento, nosotros luchamos varios años para poder ir a un Mundial, es mi sueño, yo lo he dicho en medios bolivianos, yo sé que voy a ir a un Mundial", fue lo dicho por parte del delantero que actualmente se debe a la disciplina de Cerro Porteño de Paraguay.

Eso sí, fue claro en decir que no sabe en qué condición asistirá a la competición: "con esta oportunidad que se está dando, estoy más seguro que ese sueño lo puedo cumplir dentro de la selección, pero no sé cómo voy a ir a un mundial, si como jugador, entrenador, presidente, no sé cómo iré, pero cumpliré ese sueño".

Ya de cara a lo que se vive en los últimos días con Qatar 2022 habló de los candidatos: “yo sinceramente pienso que Brasil tiene una gran selección, Argentina, veo que Uruguay puede llegar bien, Francia, Alemania, Portugal, y viste que tengo varias selecciones que pueden ganarlo, pero al final pienso que Brasil es la favorita".