Marcone se cansó de que le peguen a Alfaro: "Estoy tratando de no guardarme algunas cosas"

Es muy fuerte el lazo que une a Iván Marcone con Gustavo Alfaro. Todo comenzó en Arsenal de Sarandí, donde juntos hicieron historia: ganaron el Clausura 2012, la Supercopa Argentina de ese mismo año y la Copa Argentina de 2013. El destino los volvió a unir tiempo después, esta vez con un desafío mayor, el de defender la camiseta de Boca. La historia no fue muy feliz en esta segunda etapa, más allá de que lograron levantar la Supercopa Argentina 2019. Todos los títulos que 'Lechuga' consiguió como entrenador, fueron con el mediocampista en su plantel. Un gran amuleto.

En diálogo con 'El Show de Boca', el futbolista demostró una parte suya que poco vemos a la hora de declarar, y se tomó un tiempo para responderle a todos aquellos que le pegaron al técnico una vez que dejó su cargo en el Xeneize para que llegue Miguel Ángel Russo: "Estoy tratando de no guardarme algunas cosas y de no hacer lo que no me gusta que me hagan. Escuché muchas críticas sobre Gustavo y no me gustaron”, expresó quien llegó directo desde México para cumplir el sueño de vestir la azul y oro, aunque todavía no logró alcanzar su mejor nivel allí.

"Los mejores entrenadores que tuve son Alfaro y Almirón. Con Gustavo pude aprender desde lo táctico a la hora de retroceder y con Almirón aprendí a tener más la pelota”, contó recordando también así su paso por Lanús. De igual manera, no dejó de tener palabras de elogio para su actual técnico, el cual logró cambiarle al equipo el chip y volver a darle esa mentalidad ganadora que ya dio resultado, ganando la Superliga Argentina en la última fecha, arrebatándole la punta a River: "Nos enseñó que hay que seguir jugando hasta el final, que debíamos tener fe", expresó sobre Russo.

�� Mauro Zárate, en diálogo con Olé. ¿Por qué Boca le ganó el mano a mano a River por la Superliga?



"Sacamos más puntos, no hay muchas vueltas en esto... Y fuimos merecidos campeones". pic.twitter.com/MPpl8N5fF9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 13, 2020

Luego, analizó cómo es la relación con sus compañeros, haciendo mucho énfasis en que hay un gran clima y que todos se llevan muy bien entre todos, aunque eligiendo a uno por encima del resto: "Hay un entendimiento muy grande en Boca, pero con el que mejor me entiendo es con Carlos Tevez. Él es indispensable, es un jugador que todos queremos tener adelante porque te puede marcar la línea de pase o un desmarque”, dijo sobre el 'Apache', quien está de a poco recuperando su mejor nivel y fue clave para la obtención del último título.

Para cerrar, hizo un repaso por lo que fue su vuelta al fútbol argentino que todavía no le dio los resultados que él esperaba, y no titubeó al decir que la competencia con los que ocupan el mismo puesto que él es más que sana: "Cuando llegué al club pude adaptarme rápido, luego hubo situaciones que afectaron al equipo. Se dieron varios cambios en el plantel. Siempre trato de corregir mis errores y esperar mi momento. Con Campuzano tengo una muy buena relación”. Mientras tanto, el jugador se entrena en su hogar esperando que vuelva a rodar el balón de manera oficial.

