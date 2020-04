Tota Salvio, re picante: "Boca venía cargado con la burla pero le rompió el..."

El fútbol lleva detenido un largo tiempo a lo largo y a lo ancho del planeta, solamente con algunas raras excepciones aisladas. Pero, hace más de un mes, la Superliga Argentina de Primera División tuvo una definición para el infarto entre los dos equipos más grandes del país. En medio de muchas polémicas por el arbitraje de Patricio Loustou en el partido de River ante Atlético Tucumán, Boca se terminó coronando campeón como consecuencia de su victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

En ese contexto, la 'Tota' Salvio, madre del polifuncional futbolista del equipo comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo, volvió a aparecer en escena para recordar lo acontecido en aquella jornada y mostrarse nuevamente picante al respecto. En declaraciones brindadas a '¿Cómo te va, Benedetto?', la madre de Eduardo Salvio, una de las figuras de Boca en la recta final del campeonato, repasó todos los momentos vividos y se descargó en medio de un mal momento personal.

Eduardo Salvio festejando un gol en Boca. (Foto: Getty)

"Yo tengo mucha intuición y siento que Boca va por todo, que va a salir campeón de la Copa Libertadores. Algo me dice que me tranquilice porque hay que ir paso a paso, pero tengo fe en que los muchachos van a ir con mucho hambre y lo van a conseguir", comenzó exteriorizando la madre del futbolista de 29 años de edad que también defendió las camisetas de Lanús, Atlético de Madrid, Benfica y la Selección Argentina, con quien disputó la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018.

Tota Salvio en @Comotevaok "Lo que me gustó de este #Boca campeón fue que le pusieron agallas, le pusieron huevos. No se dejaron doblegar. Venían muy cargados con la burla, pero el equipo despacito, como dice la jerga, le rompió el.... Le cerró la boca a todo el mundo". #Boca pic.twitter.com/zXhZfYCMGX — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) April 13, 2020

"Lo que me gustó de este Boca campeón fue que le pusieron agallas, le pusieron huevos. No se dejaron doblegar. Venían muy cargados con la burla pero el equipo, despacito como dice la jerga, le rompió el c..., le cerro la boca a todo el mundo", continuó. Y, luego, siguió narrando: "En la final yo estaba vendada y no me tenía que emocionar fuerte porque con esa condición me había mandado el doctor. Pero cuando 'Toto' casi mete un gol me dio una sensación de llorar y le dije a mi nietito que ya venía el gol".

"En eso Tevez la rompe y mi corazón casi explota. Respiré hondo y me abracé fuerte con mi nieto. Después, cuando me abracé a 'Toto', le dije que mi sueño estaba cumplido. Eso era para mí lo más grande que me pudo dar. Siento que me va cumpliendo todo lo que le pido, parece que tengo contratado a mi hijo para que cumpla mis sueños. Ahora todos los días le pido a Dios que Boca salga campeón de la Copa Libertadores", concluyó exteriorizando la madre del jugador Xeneize.

