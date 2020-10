Mascherano bancó a Di María "Está entre los tres mejores argentinos de los últimos 10 años"

A horas del debut de la Selección Argentina en este 2020, uno de los máximos ídolos del combinado nacional dialogó con Líbero.

Javier Mascherano conversó con el programa de TyC Sports y conversó sobre varios temas junto a Ariel Senosiaín y Gustavo Lombardi.

El jugador de Estudiantes de La Plata se animó a opinar sobre la situación del ausente Ángel Di María.

"No me gusta entrar en polémica. Son decisiones del entrenador. Obviamente hace un seguimiento mucho más estricto y de acuerdo a lo que él cree para estos dos partidos. No habrá planificado tener a Ángel en estos dos partidos, se verá en un futuro", lanzó.

"Di María está entre los tres mejores jugadores argentinos de los últimos diez años"



"Más allá de estas decisiones, está claro que ha tenigo un gran rendimiento. Incluso cuando mucho lo cuestionaba, yo lo consideré como uno de los tres o cuatro mejores jugadores de la seleccion en los ultimos 10 años", consideró el mediocampista.

Mañana, la albiceleste se mide ante Ecuador por la fecha 1 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

