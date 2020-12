Mascherano reveló cuál fue el momento en el que decidió retirarse

En 2019, Estudiantes de La Plata sacudió completamente el mercado de pases y generó una auténtica revolución al anunciar la incorporación de Javier Mascherano, uno de los futbolistas argentinos más destacados de los últimos años.

Sin embargo, lo cierto es que el Jefecito no pudo jugar demasiado en el Pincha, condicionado también por la pandemia del coronavirus. Cuando lo hizo no pudo exponer su mejor versión, en medio de un contexto negativo del equipo.

Como consecuencia de ello, el exjugador de River Plate, Corinthians, West Ham United, Liverpool, Barcelona y Hebei Fortune decidió abandonar sorpresivamente y con efecto inmediato la actividad futbolística profesional, algo que impactó a todos.

Y, ahora, un tiempo después de comunicar aquella determinación, el exmediocampista de 36 años de edad le brindó declaraciones al programa 'Líbero', por 'TyC Sports', y reveló el momento en el que tomó la decisión de retirarse.

"La realidad es que cuando volví de la pandemia me di un tiempo para ver cómo me sentía y ya había hablado un poco con el club para retirarme a fin de año, ya lo tenía decidido pero el momento de la decisión fue tras el partido", comenzó señalando.

"Vi que no vivía la profesión como la había vivido antes, sentí que ya me costaba, tuve sensaciones raras en el partido a la hora de competir. Cuando terminó, llegué al vestuario y pensé que no tenía sentido seguir alargando eso", completó.

