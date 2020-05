Maxi Rodríguez reveló que Riquelme lo llamó para llevarlo a Boca

La carrera profesional de Maximiliano Rodríguez, hoy en el último tramo y ya con 39 años, ha sido realmente espectacular. En Europa se dio el gusto de jugar en Atlético Madrid por cinco años, donde llegó procedente del Espanyol, y además estuvo dos temporadas en el Liverpool, donde ganó la Copa de la Liga y disputó 73 partidos oficiales. Eso sin mencionar su historia con la Selección Argentina, que tiene como momento cúlmine ese penal a Holanda en Brasil 2014.

Este viernes, en una entrevista con Fox Sports, el hoy capitán y líder absoluto de Newell's respondió sobre su amor único a la Lepra, por el cual no jugó en ningún otro club del fútbol argentino. No obstante, el mediocampista reveló que sí lo quiso Boca hace varios años, cuando recibió una llamada muy particular.

ROMÁN VS MAXI. En un Villarreal-Atlético Madrid podías ver estos cruces.

"Sí, con Román hablé, con Carlos Bianchi también hemos hablado en ese tiempo. Román me dijo: 'Sé la respuesta, pero te tengo que hablar'", reveló Maxi Rodríguez, en alusión a la última etapa de Carlos Bianchi en el club, donde tuvo a Juan Román Riquelme como líder. Precisamente, en 2013 y 2014, donde el Virrey disputó más de 70 partidos en el club donde más alcanzó la gloria a nivel entrenador.

"ROMÁN ME DIJO QUE SABÍA MI RESPUESTA, PERO ME TENÍA QUE LLAMAR IGUAL"#90MinutosFOX | Maxi Rodríguez reveló los intereses de Boca en contratarlo y explicó: "A mi lo que me llena el alma es salir a la cancha de Newell's". pic.twitter.com/5m5VIKfpqi — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 15, 2020

"Creo que todos los jugadores en algún momento desean de pasar por River o Boca. Y sinceramente eso a mí no me pasó. ¿Hubiese sido lindo? Sí, capaz hubiese sido lindo. Hubiese sido hermoso jugar en La Bombonera, jugar en el Monumental, pero a mí lo que más me llena el alma es salir a la cancha de Newell's. En ese sentido estoy muy tranquilo. No es que me reprochó algo de me hubiese gustado jugar en algún lado", manifestó.

Por último, sentenció: "El fútbol me dio muchísimo, más de lo que uno piensa. Todas las carreras. Creo que el Cabezón tampoco pensó que iba a ser campeón del mundo o hacer la carrera que hizo. Hay cosas que van viniendo que las tenemos que ir disfrutando. Yo cuando me pongo la camiseta de Newell's o de la Selección Argentina disfruto de una manera... Son incomparables esas dos camisetas. Ojalá que Scaloni me llame para volver a entrenar un minutos nada más. Ya estoy tranquilo con entrenar".

