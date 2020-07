"Me subestimas": Michael Succar y Ernesto Arakaki tuvieron picante discusión por la FPF

Michael Succar cada vez agarra más protagonismo en los medios deportivos nacionales. Su lugar en Movistar Deportes cada vez es mayor y por ello cada vez su voz se torna más importante.

Él, además, se muestra casi siempre en contra de la actual gestión de la FPF. Hace solo unas semanas encaró a Agustín Lozano por su escándalo en la venta de entradas.

Ahora, fue contra el encargado de las divisiones menores. Asegúró que Ernesto Arakaki debería convencer a la FPF para invertir en menores pero no lo estaba haciendo pues se alineanba a lo que digan los directivos.

Al ver esto, el exfutbolista se manifestó: "Yo no estoy alineado a nada. Es un enfoque desde la visión de un desarrollo real. Me subestimas".

@MSUCCAR Yo no estoy alineado a nada. Es un enfoque desde la visión de un desarrollo real. Me subestimas https://t.co/TaYCjynrIx — Ernesto arakaki (@ernestoarakaki) July 6, 2020

Al ver esto, Succar redobló la apuesta y fue más directo: "En algunas de tus respuestas sentí que escuchaba coincidencias con el pensamiento de un sector de la FPF -que no comparto- y que era contra el que luchaba el proceso previo. Capaz me equivoco, es una percepción. Discrepar o dudar no es subestimarte. Lo mejor para ti y el proyecto".

Al leer esto, Arakaki respondió dando por terminada la discusión: "Te agradezco la aclaración. Ojalá pronto nos tomemos un café y conversemos con total transparencia. Un abrazo".

Te agradezco la aclaración. Ojalá pronto nos tomemos un café y conversemos con total transparencia. Un abrazo. — Ernesto arakaki (@ernestoarakaki) July 6, 2020

