Apareció 'el Pibe' y pide 'unión y carácter' en la Selección Colombia

Todo es desconcierto y dudas en la Selección Colombia, luego de todo lo que se ha conocido después de las dos duras derrotas por goleada en la eliminatoria sudamericana, en los juegos contra Uruguay y Ecuador, jugados en Barranquilla y Quito, respectivamente.

Las críticas desaforadas a todos los integrantes del equipo nacional, empezando por el cuerpo técnico y los jugadores han sido el pan de cada día después de las derrotas y ya se piensa en los reemplazos de Carlos Queiroz o si alguno que otro jugador no puede volver a estar en la Selección. En medio de esto, por fin, apareció una voz más mesurada y, por demás, autorizada en temas del equipo nacional y mandó un mensaje de unión a todos de tantas controversias que se han generado en los últimos días.

“Tenemos que enfrentar las situaciones, con pena, con humillación y con vergüenza; pero esto continúa. A los muchachos les mando un mensaje: ¡Para adelante! Ya ustedes han vivido esto, y si no lo han vivido siempre hay una primera vez. Ahora hay que unirse, el objetivo, que es la clasificación al campeonato mundial, está ahí. Ya sabemos que no es fácil; este momento nunca lo habían vivido: perder dos partidos seguidos, con pena, no lo habían vivido; pero tienen la experiencia para salir del momento complicado que se está viviendo”, dijo Valderrama.

El ‘Pibe’ también aseguró: “3-0 y 6-1 es vergüenza, es pena, que es lo que tenemos todos los colombianos. Seguro que sí. Más ustedes, que están allá adentro peleando esa vaina. ¿Qué hay que hacer? ¡Unirse! Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse. Es el mensaje que les mando de cariño y de corazón, como colombiano”.

“Yo sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Únanse como equipo, individualmente no sirven. Unidos, logran lo que quieren. ¡Vamos muchachos, que sí se puede, si ustedes quieren! Hay que cambiar todo. Carácter, actitud, verraquera…vamos, que ustedes la tienen, ya lo han demostrado. Pero eso sí, unidos, que apenas van cuatro fechas y estamos con chances de ir al Mundial”, terminó su video.