En un nuevo capítulo del debate futbolero que tiene mil y una opiniones, una de las redes sociales más importante del mundo como lo es Instagram no lo dudó y eligió quién es el mejor jugador de todos los tiempos. De inmediato, llegaron a esta discusión futbolera nombres como el de Messi y Cristiano Ronaldo. Uno de ellos fue el elegido.

Cristiano hizo todo lo posible para dar por terminado la rivalidad con Leo Messi al decir el 6 de septiembre de 2023 que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente“. Sin embargo, siguió siendo evidente que le molesta cuando los fanáticos en Arabia Saudita empiezan con el famoso grito “Messi, Messi”.

El Comité Disciplinario de la Liga de Arabia Saudita sancionó a Cristiano Ronaldo el 28 de febrero de 2024 con un partido de suspensión y una multa de $7.500 euros por realizar gestos obscenos a los aficionados cuando le gritaban “Messi, Messi” durante la victoria del Al-Nassr contra Al-Shabab en la fecha 21. La rivalidad con el jugador argentino sigue viva.

Antes de que Instagram hiciera pública su elección, el reconocido entrenador italiano Fabio Capello volvió a encender el debate entre Leo Messi y Cristiano al quedarse con el capitán de Inter Miami en la antesala de los Premios Laureus Madrid 2024. Incluso, puso al exdelantero brasilero Ronaldo Nazario por delante del jugador portugués.

“Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador, ganó títulos, balones de oro, pero como ya he dicho antes, no es genio como Messi. Si me dices Cristiano o Messi, siempre diré Messi. Ronaldo es goleador, hace de todo, pero no es un genio. Hablando de genios, se me ha olvidado uno que también podría entrar: Ronaldo el gordo”, afirmó Capello en mayo de 2024 y la elección de Instagram estaba a punto de llegar.

¿Messi o CR7? Instagram eligió quién es el mejor jugador de todos los tiempos

Inter Miami está encendido en la temporada MLS 2024 y luego de la victoria por un gol a cero contra DC United publicó una foto de Lionel Messi bajo la lluvia. La cuenta oficial de Instagram no se contuvo, comentó la publicación y eligió al jugador argentino como el mejor de la historia al usar una cabra. El símbolo que le dan al mejor de todos los tiempos. “Llueva o haga sol, sigue siendo el GOAT”, escribió esta red social.

Messi no jugará el partido Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami

Inter Miami viajó a Canadá para jugar contra Vancouver Whitecaps el sábado 25 de mayo a las 22:30 ET (23:30 ARG) por la MLS 2024, pero Leo Messi no jugará este partido. ¿La razón? Según informó Michelle Kaufman, del diario Miami Herald, Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, no viajaron para jugar frente a Vancouver Whitecaps por descanso. No es porque alguno se haya lesionado.

