Alarmas levantadas por una Premier League donde uno de los principales males del deporte en nuestros tiempos vuelve a manifestarse. El fútbol inglés tiene la mirada puesta en una FA donde uno de los jugadores más relacionados con Pep Guardiola o Manchester City puede enfrentarse hasta una sanción de 10 años. Cuesta ya 100 millones de euros y puede que no vuelva a poder jugar hasta el 2034.

¿Qué pasó? Sería la pregunta a hacerse en este escenario. Daily Mail publicaba ayer que por la FA se habrían tomado ya las diligencias oficiales para estudiar los últimos comportamientos del centrocampista brasileño Lucas Paquetá. El volante del West Ham se encuentra acusado de forzar cuatro amarillas entre el 2022 y el 2023 con el objetivo de sacar ventajas económicas en el mercado de apuestas. Una realidad distinta a la de Sandro Tonalli, también sancionado de momento por cuestiones de esta índole.

Leicester, Aston Villa, Leeds y Bournemouth. Son los partidos de Paquetá donde se tiene indicios para creer que el brasileño actuó en pro del objetivo de beneficiarse tanto a él como a sus amigos apostando que vería una tarjeta amarilla. Lucas ha colaborado con la investigación y en las últimas horas rompió el silencio por medio de sus redes sociales. ¿Dónde aparece o surge la figura de Pep Guardiola o el Manchester City en este sentido? Pues que según medios como The Athletic o Sky, los vigentes campeones de la Premier tienen un acuerdo con el jugador de 26 años. Ya el verano pasado buscaron su llegada.

West Ham les pidió 100 millones de euros hace 12 meses por su salida. El zurdo de 26 años se enfrenta a una sanción de hasta 10 años que podría dejar su carrera o futuro en el aire. Hay precedentes en la FA con nombres como Kynan Isaac. El ex defensor del Reading ya estuvo una década sin jugar al fútbol por haber sido amonestado deliberadamente contra Stratford Town en la FA Cup. Guardiola ha sido uno de los principales promotores del fichaje de un Lucas Paquetá que ahora mismo se encuentra en un escenario que medios locales como Times, Daily Mail o The Sun describen como una quimera de cada a ser absuelto. Hay riesgo de no volver a jugar.

Pep Guardiola y Paquetá en un Manchester City vs. West Ham: IMAGO

“El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023”. Es el comunicado oficial de la federación inglesa sobre una trama plagada de preguntas que de momento no tienen respuesta. West Ham, indica el propio Paquetá, le ha apoyado desde el primer momento.

Paquetá rompe el silencio

El jugador se mostró indignado por la publicación del comunicado y las acusaciones: “Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.

¿Juega la Copa América?

Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joao Gomes y Ederson acompañan al jugador del West Ham en la lista de Dorival Júnior. Brasil espera novedades sobre la trama antes de una Copa América donde se verá las caras con Costa Rica, Colombia y Paraguay. Escándalo en una Premier donde el mundo de las apuestas vuelven a levantar todas las alarmas.