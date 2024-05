Alianza Lima todavía sigue peleando su pase a octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Si bien sus opciones se vieron seriamente afectadas luego de empatar 1-1 ante Colo Colo por la fecha 5, el cuadro íntimo elevó un reclamo ante CONMEBOL por el gol anulado a Hernán Barcos, que hubiera significado el 2-0 y, quizá, el posterior triunfo del cuadro de Alejandro Restrepo.

En ese escenario, Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, confesó que el cuadro íntimo presentó un reclamo ante CONMEBOL por el gol anulado de Hernán Barcos en el duelo ante Colo Colo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024: “No estamos de acuerdo con lo que se decidió en el VAR. Hemos mandado un reclamo a CONMEBOL. Creemos que Franco Zanelatto estaba habilitado, tenemos cámaras que así lo demuestran. Queremos generar un precedente”.

Ante esto, Marcelo Bee Sellares, abogado internacional experto en temas de derecho deportivo, precisó en su cuenta de X cuál podría ser la posible respuesta de CONMEBOL. A través de su usuario @mbeesellares, el letrado fue claro con su interpretación: “Alianza Lima presentó un reclamo en la CONMEBOL por el offside que anula (por intervención del VAR) el gol de Hernán Barcos, en su empate ante Colo Colo. El reclamo sería desestimado”.

Si bien no es una respuesta oficial, la palabra de Marcelo Bee Sellares es muy valorada en el ambiente deportivo y su interpretación se acercaría a la lectura que haría CONMEBOL sobre la acción en particular. Así pues, Alianza Lima puede seguir el camino de continuar con la queja en instancias internacionales como el TAS o dejar todo ahí.

VAR anuló gol a Hernán Barcos. (Foto: Composición Bolavip)

Lo cierto es que, en el terreno deportivo, Alianza Lima se juega la vida ante Fluminense por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Teniendo que visitar Río de Janeiro, el cuadro de Alejandro Restrepo tiene que sacar un triunfo y esperar al resultado de Cerro Porteño ante Colo Colo para ver si puede pasar a octavos de final, pelear por su ticket a la Copa Sudamericana 2024 o queda eliminado del certamen.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Fluminense en vivo vía ESPN y online por Star Plus, se miden este miércoles 29 de mayo por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El duelo se dará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil y se verá en vivo por ESPN, online por Star Plus y en directo el minuto a minuto por Bolavip.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Fluminense juegan este miércoles 29 de mayo en Río de Janeiro. Chocando por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, el partido se jugará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil.