En su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo tiro varios títulos. El ex-Cerro Porteño reveló rápidamente su deseo de cara a su segundo paso por el Xeneize.

"Ojalá me toque ganar la copa y festejar en la Bombonera. Es lo que uno busca y lo que uno quiere", sentenció un DT que ya lo logró hace 12 años cuando obtuvo el torneo continental.

Un anhelo muy claro de Miguel Ángel Russo: "Ojalá me toque ganar la Copa Libertadores y festejar en La Bombonera". ¡Miralo en vivo en #SportsCenter por #ESPN 2! pic.twitter.com/14eZ2ZDQnZ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2019

Además, habló sobre las ganas que tenía de regresar: "Siempre tenía la ilusión de volver a Boca. Los técnicos anteriores que tuvieron la suerte de ganar la Libertadores han vuelto. Había un lado dentro mío que me decía que iba a volver".

Y agregó: "Este es el momento y la oportunidad. Dios sabe porque pone las cosas en que momento y en que lugar. Creo que este es un buen momento".

"Siempre tenía la ilusión de volver a Boca, los entrenadores que tuvieron la suerte de ganar la LIbertadores luego volvieron", expresó Russo en su retorno al club Xeneize. pic.twitter.com/mLUpIewPBy — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2019

También habló del plantel en general y no dio pistas sobre si habrá grandes cambios o no: "Son buenos jugadores y hay que conocerlos. Ellos son los que van a conocer primero la idea y la forma. No me pregunten quien se va o quien se queda".

Russo resaltó que hablará con cada uno de sus dirigidos y recién ahí verá que hará. Se cree que podría haber un importante recorte en el plantel y que llegarían varios.

Lee También