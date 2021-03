No se siente con ventaja: Miguel Araujo con miras al encuentro ante Bolivia en La Paz

Debido a la ausencia de Carlos Zambrano por suspensión. El defensor del FC Emmen de Países Bajos, Miguel Araujo es una la primera alternativa del técnico de la selección peruana Ricardo Gareca en el once de la blanquirroja que enfrentará a Bolivia en La Paz.

Aunque Araujo cuenta con experiencia jugando en la altura debido a su paso por Sport Huancayo, no se ve con ventaja ser titular: "No siento que tenga ventaja por haber jugado en la altura. Eso fue hace siete años cuando estaba en Huancayo. Ahora todo es diferente. Bolivia ha crecido mucho como selección", sostuvo el ex Alianza Lima en RPP.

Dos de las posibles ausencias de la selección peruana para los encuentros ante Bolivia y Venezuela son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes hace pocos días fueron dados de alta y poco a poco entrenan con normalidad.

Sobre ambos jugadores experimentados, Araujo dijo: "Afecta mucho que Paolo y Jefferson no tengan continuidad. Son los dos capitanes y líderes del equipo. Sabemos de su capacidad y sé que han a llegar muy bien a los partidos. No tengo duda de eso”.

Miguel Araujo llegará a la selección siendo titular en FC Emmen, equipo que ganó luego de varios meses y está a seis puntos de salir de zona de descenso.

