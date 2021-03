Miguel Simón aniquiló a Villa: "No es crack, no toma buenas decisiones"

Este domingo, en el marco de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, Sebastián Villa fue uno de los hombres más destacados.

El extremo colombiano desequilibró gracias a su velocidad e incluso anotó el único tanto del equipo de Miguel Ángel Russo, por intermedio de una ejecución de penal.

Sin embargo, el exjugador de Deportes Tolima sigue sin conformar a todo el mundo. Y eso volvió a quedar en claro en los programas periodísticos de este lunes.

Por ejemplo, en 'ESPN Fútbol Club', el destacado periodista y relator argentino Miguel Simón cargó contra el futbolista colombiano de la formación Xeneize.

"Villa no es crack, no toma buenas decisiones", exteriorizó Miguel Simón, asegurando que el colombiano no es del todo claro en torno a sus ejecuciones.

Por supuesto, esto no hizo otra cosa que generar el debate, en el cual los diferentes panelistas expusieron diversos puntos de vista.

