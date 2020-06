Incertidumbre en Millonarios: saldrían dos jugadores que supuestamente compraron

Una avalancha de noticias sacudió hoy al entorno de Millonarios ya que pensar en tener una nómina competitiva cuando regrese el fútbol colombiano, ahora resulta que no hay arqueros, los que suenan no son del gusto de muchos y ahora también una pieza del ataque saldría.

Los nombres son los de Wuilker Faríñez, transferido en calidad de préstamo al Lens de Francia, Jefferson Martínez no habría llegado a un acuerdo con el club después de presentar una renuncia protocolaria y ahora se suma la salida de Hansel Zapata.

Que salgan jugadores o lleguen transferidos en un club es normal, sin embargo, ha causado gran asombro por parte de algunos hinchas ya que supuestamente las fichas de Martínez y Zapata se habían hecho efectivas y eran parte del club.

Ásí se señaló en la Asamblea ordinaria, en la cual se presentaron los resultados financieros del año anterior y se señaló que de los dos futbolistas ya se habían ejecutado las opciones de compra y eso había incrementado el patrimonio del club.

El periodista Julián Capera, de ESPN, intentó dar claridad al tema y explicó: "Millonarios comunicó en el informe de su asamblea anual la compra de los derechos del portero ¿Por qué? Al ser un préstamo con rescate obligatorio el club entendía que no había forma de eludir ese compromiso con Envigado y debía disponer del dinero".

Después de hablar con todas las partes involucradas, contrastar versiones y documentos vamos a explicar la situación de Jefferson Martinez y Millonarios... pic.twitter.com/sYeRDhfMmy — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 10, 2020

Y agregó: ¿Se hizo efectiva la compra? NO. Millonarios tiene plazo hasta el 26 de junio y todavía no había acordado con Envigado el mecanismo de pago. Por lo tanto, el jugador aun no pertenece al equipo Embajador así se haya informado de esa forma en el documento mencionado".

