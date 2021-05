Qué canal de TV transmite Guabirá vs. Montevideo City Torque por la Copa Libertadores

Este jueves 20 de mayo, por el Grupo B de la Copa Sudamericana, se medirán Guabirá y Montevideo City Torque. Aquí te contamos dónde, cuándo y a qué hora podrás VER EN VIVO el partido por TV y streaming.

+Mirá los concentrados de City Torque para este match

Lista de viajeros para el partido frente a @ClubGuabira por la Jornada 5️⃣ de la Copa @Sudamericana ����#LosCiudadanos�� pic.twitter.com/kiBnBOEr9p — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) May 19, 2021

Guabirá no tuvo un buen desempeño en el Grupo hoy liderado por Independiente de Avellaneda. El equipo comandado por el argentino Víctor Hugo Andrada perdió los cuatro que jugó y, además de tener una diferencia de gol de -12, no tiene puntos. Por lo tanto, se quedó sin chances matemáticas de clasificar. ¿Su objetivo? No finalizar sin unidades.

Enfrente, Montevideo City Torque hizo un poco mejor las cosas: ganó uno, empató dos y perdió el otro. Y aunque necesita que se le den varios resultados, con aún seis puntos en juego no se dará por vencido. El equipo del argentino Pablo Marini viene de igualar con el Rojo 1-1 y seguirá con oportunidades de meterse en octavos si gana.

La última vez que Guabirá y Montevideo City Torque se vieron las caras fue el 5 de mayo de este año por la tercera fecha del Grupo de la Copa Sudamericana. ¿Cómo terminó el partido? 4-0 a favor de los uruguayos, gracias a los goles de Scotto, Prete (x2) y Guerrero.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Guabirá y Montevideo City Torque?

El encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana se desarrollará este jueves 20 de mayo en el Estadio "Gilberto Parada" de Montero.

Horarios y canales de TV por país:

Argentina: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por beIN SPORTS CONNECT

Lee También