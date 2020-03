Muy fuerte: la frase de Biglia bancando a River en la decisión de no jugar

Es complicado de entender. Al día de hoy, el fútbol argentino es de los pocos que no decidieron parar por completo su actividad.

La primera fecha de la Copa de la Superliga se jugó a puertas cerradas, y fue River el único equipo que, unilateralmente, decidió no presentarse.

Los jugadores de los otros equipos bancaron la decisión del Millonario y afirmaron que no querían jugar sus respectivos compromisos, pero de igual manera lo hicieron.

Ahora, no se sabe cómo va a seguir la situación. El presidente Alberto Fernández señaló que no tiene problema con que siga rodando la pelota, pero los protagonista no quieren saber nada con eso.

Biglia, sin dudar, bancó la decisión de River de no jugar y opinó que el Millonario debe mantener esa postura más allá de las consecuencias. ¿Tiene razón? pic.twitter.com/tWvfozGqBT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 16, 2020

El reglamento de AFA dice que si un club se ausenta en tres duelos consecutivos, pierde automáticamente la categoría, por lo que desde Núñez deberán decidir si mantener la postura tomada con riesgo de tener graves consecuencias.

Quien opinó sobre todo esto fue Lucas Biglia, jugador del Milan que está viviendo todo el drama que gira en torno al coronavirus de primera mano.

"Yo prefiero perder la categoría y no la vida", sentenció con una frase más que fuerte. "El fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses y acá se priorizan otras cosas. Existe una agrupación de jugadores que tiene que estar dando la cara para decir que los jugadores paramos el fútbol porque no somos inmunes", señaló en una entrevista con CNN Radio.

Sobre lo que se vive en Italia, contó: "No sólo lo han subestimado, sino que no han seguido la regla como han pedido. Se ha llegado al colapso donde hoy por hoy los médicos trabajan sin parar. No sólo que muere gente con el virus, sino que muere gente con otras patologías por no tener la asistencia adecuada. Por culpa del coronavirus se deja de lado a otras personas".

