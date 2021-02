La imagen más viral de Jarlan Barrera luego que el VAR le anulara un golazo

Una de las grandes polémicas que se presentó en el partido entre Nacional y América tuvo que ver con el gol que le anuló el VAR a Jarlan Barrera. En ese momento del partido, a los 77 minutos, significaba el 3-1 parcial del equipo Verdolaga sobre el Escarlata.

En un gran jugada colectiva, Danovis Banguero se juntó con Jarlan Barrera para armar el tercer gol de Nacional. Sin embargo, toda la jugada quedó en duda luego de que el volante samario intentara controlar el centro de su compañero con el pecho. En principio, el gol fue válido, pero el VAR repitió la jugada y se decidió anular la jugada por una supuesta mano del mediocampista.

Por este control, le anularon un golazo a Jarlan Barrera contra América:

Captura de pantalla, Win Sports+.

Una vez se decide anular el gol, Jarlan Barrera le reclama al árbitro central del partido y le asegura que nunca todo el balón con su brazo. Con sus gestos, le hizo saber que controló la pelota con el pecho. Fue en ese momento cuando salió la imagen más viral del partido.

En cámara lenta, la transmisión del partido captó el momento en que Jarlan le juró al árbitro que no había sido falta: "Le juro por mi hijo que no la toqué con la mano". Lo cierto es que desde el VAR, nunca quedó lo suficiente claro si el control fue con la mano o no.

