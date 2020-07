Natalie Weber explotó en Instagram contra TN por las fotos de Mauro Zárate

Ayer, Alexis Zárate, exjugador de Independiente y de también paso por Temperley, fue detenido por violación (sucedido en 2014) y deberá cumplir seis años y medio de prisión.

Este sábado, Todo Noticias contó la noticia a la mañana, pero cometió un error fatal a la hora de transmitirla.

En vez de usar la foto del exjugador utilizó la de Mauro Zárate, quien lógicamente nada tiene que ver con el imputado.

Las críticas y repudios en las redes sociales hacia TN no se hicieron esperar y hasta Natalie Weber, esposa de Mauro, salió a manifestarse.

"No cuesta nada googlear la foto del acusado/condenado y no ensuciar gente inocente. ¡Si van a informar háganlo bien! Repito: no es un simple error están comunicando una detención con su imagen como protagonista", escribió primero en sus historias de Instagram.

Por último, puso: "¡Me gustaría que Todo Noticias esclarezca esta noticia públicamente lo antes posible! Están utilizando la imagen de mi marido erróneamente en medio de un delito. ¡Pido que chequeen antes, ya que justamente están informado! Esto nos puede perjudicar muchísimo".

Lee También