Boca viene de tener dos partidos amistosos con rendimientos que ilusionan no solo a los hinchas sino también a los propios futbolistas de la plantilla, que se sienten cómodos con la propuesta de Miguel Ángel Russo.

En el último de ellos, que terminó con victoria 3-1 sobre Athlético Paranaense de Brasil, mismo rival con el que se cruzó cuatro veces en la pasada edición de la Copa Libertadores, volvió a lucirse Mauro Zárate, quien había tenido un final de 2019 para el olvido.

"Me gusta estar cerca del arco, me gusta jugar ahí. Después, se muy bien lo que nos pide Miguel: armar sociedades, tratar de ser directos cuando tenemos la pelota. Se nota la diferencia desde la intención del equipo. Tratamos de jugar más al pie. A veces sale y a veces no. Russo a mí me hizo mejorar mucho como jugador y como persona", expresó el exdelantero de Vélez tras el encuentro.

"BOCA TIENE UN 9 DEFINIDO, QUE ES EL MEJOR JUGADOR DEL EQUIPO: ZÁRATE"#90MinutosFOX - Para @FedeBulos12, Mauro debe ser el centrodelantero titular. pic.twitter.com/kLje60nMut — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 20, 2020

Después de haber escuchado todos los nombres que desfilaron para reforzar la delantera de Boca, Negro Bulos remarcó en 90 Minutos de Fútbol que es precisamente ese el puesto que mejor cubierto tiene el entrenador.

"Por más que busque, Boca tiene un nueve definido, claro, que es el mejor jugador del equipo y es Mauro Zárate", expresó el periodista.

Ya había dicho Jorge Amor Ameal que Russo está conforme con la plantilla que tiene y en esa concepción sin dudas será Mauro Zárate su hombre de ataque predilecto.

