Nicolás González y el sueño de compartir Selección Argentina con Messi

Este martes Lionel Scalonio di a conocer quiénes serán los futbolistas que llegarán desde el exterior para integrarse a la Selección Argentina y disputar la primera doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Entre los 23 nombres, fue el de Nicolás González el que generó mayor sorpresa. Tanta que incluso el propio futbolista del Stuttgart de Alemania confesó que fue algo inesperado.

"Aunque siempre trabajo para esto, no me esperaba la convocatoria. Es una linda sorpresa. Voy a disfrutar cada momento con la camiseta de la Selección Argentina", expresó el extremo en diálogo con el programa Cómo te va, de Radio Del Plata.

Nicolás González en @Comotevaok "Ver a #Messi es algo único. Voy a intentar disfrutarlo y no ponerme nervioso. Para mi siempre fue un sueño conocerlo y ahora poder tenerlo al lado será algo muy lindo”. pic.twitter.com/dvggAtJmB2 — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) March 10, 2020

Además, Nicolás González se refirió a lo que significa para él tener la oportunidad de compartir equipo con el que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos.

"Ver a Messi es algo único. Voy a intentar disfrutarlo y no ponerme nervioso. Para mi siempre fue un sueño conocerlo y ahora poder tenerlo al lado será algo muy lindo", señaló.

Para Nicolás González, esta convocatoria será una suerte de revancha por la negativa que tuvo hace poco tiempo atrás, según él mismo reveló: "Siempre quise estar en la SeleccionArgentina. He ido a pelearme con los dirigentes del Stuttgart para que me dejen ir al Preolímpico de Colombia, pero no me dejaron".

Nicolás González en @Comotevaok "Siempre quise estar en la #SeleccionArgentina. He ido a pelearme con los dirigentes del #Stuttgart para que me dejen ir al Preolímpico de Colombia, pero no me dejaron". pic.twitter.com/KH7Txgebrr — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) March 10, 2020

Lee También