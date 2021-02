No lo decimos nosotros: ¡Villa San Carlos es candidato a ganar la Copa Argentina!

Esta noche, la pelota volvió a rodar tras la pretemporada y nos permitió disfrutar de un hermoso partido de Copa Argentina.

River, el mejor equipo del país, goleó 4 a 0 a Defensores de Pronunciamiento, conjunto que milita en el Torneo Federal.

La lógica desigualdad entre ambas partes provocó que los comentaristas lleven adelante diferentes consignas durante la transmisión.

Una de ellas fue la de darle a elegir al público, mediante un código QR, quién es el candidato a quedarse con el trofeo.

Esto no sería noticia de no ser porque el escudo de Villa San Carlos consiguió meterse entre los más votados, incluso por delante de Boca.

Por supuesto, el nombre del club bonaerense no tardó en aparecer entre las tendencias de Twitter e incluso el community manager de la cuenta oficial bromeó al respecto.

"Villa San Carlos":

Por el resultado de una encuesta durante la transmisión de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/XWsw1o6VuY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 11, 2021

"Buenas noches. Si tu equipo no es candidato a ganar la @Copa_Argentina, tu opinión no me interesa", escribieron.

Horas más tarde de la primera captura viral, los Villeros siguieron votando a través de la aplicación y consiguieron quedarse con el ¡50% de los votos! Ahora tienen que estar a la altura...

Buenas noches ��



Si tu equipo no es candidato a ganar la @Copa_Argentina , tu opinión no me interesa. pic.twitter.com/p6n3bnnIzL — Club Atlético Villa San Carlos (@CAVSCoficial) February 11, 2021

Yo? Fanático de la gente de Villa San Carlos pic.twitter.com/u1XAobnYl6 — bokita edits ⚓ (@cabjedits) February 11, 2021

