Alberto Rodríguez ha sido defensor de la Selección Peruana por más de 10 años. Siempre con algunas bajas por lesión, el Mudo siempre volvía a la Blanquiroja.

En los últimos tiempos, sin embargo, se consolidó otra dubla en el equipo de Gareca. El mencionado defensor estuvo más de un año afuera de las canchas y Abram y Zambrano se ganaron el lugar en Perú.

Ahora, el ex-Universitario y Sporting Cristal firmó por Alianza. Ya jugó 2 partidos en la presente temporada y este jueves va por su tercero, un número bastante aceptable para sus costumbres.

Con esto, el zaguero se ilusiona con volver a la Selección: "Si se da, bienvenido sea, y si no, tendré que seguir entrenando". "Quién no quisiera estar en la Selección y para ello me estoy esforzando para regresar", había comenzado el Mudo.

��️⚽️ Alberto Rodríguez: "La llegada de Carlos Zambrano a Boca me parece espectacular, está en un grande. Si él está bien, la selección va a ser beneficiada. Tiene que aprovechar eso"https://t.co/Qlm8W3brc7 — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) March 3, 2020

"Yo disfruté mucho en la Selección", recordó sus tiempos en la Blanquiroja. "Lo que sí es claro es que mi llegada a Alianza no fue por volver a Selección, porque siempre me voy a esforzar en el equipo que juegue", explicó después.

En un tono más distendido, le preguntaron por el tiempo en el que jugaba de delantero. "Si me quedaba en esa posición, seguramente, opacaba a Paolo (Guerrero) y Farfán", concluyó entre risas.

⚽️��️ Alberto Rodríguez: "El clásico es un partido más, no hace mucho que dejé Universitario, pero sé que va a ser un partido lindo. El fútbol es para disfrutar"https://t.co/Qlm8W3brc7 — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) March 3, 2020

