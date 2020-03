No puede más: Moreno cobró importante suma de la U y Ferrari lo mandó a la "ptm"

Jean Ferrari se va ganandoa los hinchas de la U con su trabajo en lo deportivo y con su posición respecto a Gremco. Muchos le agradecen haber traído a Gregorio Pérez y con él los últimos refuerzos que están dando resultados.

Sobre la antigua administración, cada vez que puede, los critica. Además, también le pega a CORIL, empresa encargada de distribuir los fondos que ingresan al club.

El exfutbolista ha reiterado, por ejemplo, su rechazo a Moreno. Cuando se comenzó a hablar de un nuevo cambio de administración, manifestó que jamas trabajaría con semejante personaje.

Ahora en Twitter, volvió a cargar. Y es que subió dos recibos de Carlos Moreno en donde cobra como administrador del club. Ambos suman más que 50 mil soles y señalan un periodo en el cual no ejerció este cargo.

"Esto es inaudito, no encuentro más palabras...hay muchos trabajadores del club incluidos los futbolistas y CT que no cobramos más de 1 mes y este tipo acaba de cobrar", comenzó Ferrari con clara indignación. "CORIL debes una explicación. Esto no tiene palabras la ptm", finalizó con lizura de por medio.

Así, el gerente explotó en las redes. Si lo que dice es verdad, tanto la empresa como Moreno deberían pronunciarse al respecto. Increíble todo lo que pasa en la U ¡No tiene cuando acabar!

